На Западе заявили о возможном выходе США из НАТО и сближении с Россией

FT: США могут выйти из НАТО, отстраниться от Европы и сблизиться с Россией

Новая стратегия национальной безопасности США вкупе с недавними заявлениями заместителя госсекретаря Кристофера Ландау могут указывать на то, что Вашингтон в будущем может выйти из НАТО, отстраниться от Европы и сблизиться с Россией. Такое мнение выразила британская газета Financial Times (FT).

Как отмечается в материале, в стратегии нацбезопасности содержатся критические заявления в адрес Европы: в частности, о том, что европейские государства находятся на грани «цивилизационного стирания». Уточняется, что в связи с этим администрация президента США Дональда Трампа предлагает «культивировать сопротивление нынешнему пути Европы в пределах европейских стран».

При этом, как указали в западном издании, ранее заместитель госсекретаря Ландау в соцсетях заявил, что Вашингтон больше не может притворяться, что является партнером со странами Евросоюза. Причиной он назвал политику, которая противоречит интересам США.

Положения стратегии нацбезопасности вкупе со словами Ландау могут говорить о том, что администрация Трампа выступает не против отдельных направлений политики ЕС, а против существования Евросоюза как такового, предположили в FT. «Если довести эту линию мысли до логического завершения, то можно прийти к выводу, что США отсоединятся от НАТО, будут сторониться текущих правительств Европы и постоянно сближаться с Россией», — сочли в издании.