Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:13, 9 декабря 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о возможном выходе США из НАТО и сближении с Россией

FT: США могут выйти из НАТО, отстраниться от Европы и сблизиться с Россией
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Встреча Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте

Встреча Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте. Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Новая стратегия национальной безопасности США вкупе с недавними заявлениями заместителя госсекретаря Кристофера Ландау могут указывать на то, что Вашингтон в будущем может выйти из НАТО, отстраниться от Европы и сблизиться с Россией. Такое мнение выразила британская газета Financial Times (FT).

Как отмечается в материале, в стратегии нацбезопасности содержатся критические заявления в адрес Европы: в частности, о том, что европейские государства находятся на грани «цивилизационного стирания». Уточняется, что в связи с этим администрация президента США Дональда Трампа предлагает «культивировать сопротивление нынешнему пути Европы в пределах европейских стран».

При этом, как указали в западном издании, ранее заместитель госсекретаря Ландау в соцсетях заявил, что Вашингтон больше не может притворяться, что является партнером со странами Евросоюза. Причиной он назвал политику, которая противоречит интересам США.

Положения стратегии нацбезопасности вкупе со словами Ландау могут говорить о том, что администрация Трампа выступает не против отдельных направлений политики ЕС, а против существования Евросоюза как такового, предположили в FT. «Если довести эту линию мысли до логического завершения, то можно прийти к выводу, что США отсоединятся от НАТО, будут сторониться текущих правительств Европы и постоянно сближаться с Россией», — сочли в издании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван потрясший страны Запада шаг Путина

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В Московском регионе ввели новые правила по прерыванию беременности

    Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти

    Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

    Саркози пожаловался на ад в тюрьме

    Раскрыто решение суда по осужденному второй раз пожизненно серийному маньяку Миргороду

    Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета

    ВС России в зоне СВО начали применять новый «Сварог»

    Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok