Найдено место тайных операций «черных трансплантологов» с сотней разлагающихся тел

В частном отеле Нигерии нашли сотни останков жертв торговцев органами

В Нигерии раскрыли место тайных операций «черных трансплантологов». Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе совместного рейда сотрудников полиции, представителей министерства здравоохранения и местных властей в округе Нгор-Окпала штата Имо на территории частного отеля и прилегающего морга были найдены сотни тел в состоянии разной степени разложения. Представитель полиции Генри Окойе заявил, что разлагающиеся и изувеченные трупы хранились в антисанитарных условиях. Это указывает на возможную деятельность по незаконной трансплантации органов. По его словам, состояние останков и характер повреждений у жертв вызвали серьезные подозрения у следователей.

Власти опечатали оба здания, принадлежащие разыскиваемому подозреваемому. Предположительно, он предоставлял эти помещения торговцам органами. В доме подозреваемого также провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Ранее сообщалось, что в Индии правоохранители арестовали двух ключевых фигурантов громкого дела о торговле человеческими органами. По данным следствия, преступники обманом заставляли жителей штата Тамил-Наду переезжать ради хорошо оплачиваемой работы, а затем принуждали к донорству органов.

