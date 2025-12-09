Indian Express: Визит Путина в Индию потряс некоторые западные страны

Визит президента России Владимира Путина в Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди потряс некоторые западные столицы и послал им сигнал об окончании эпохи однополярного мира. Так об этом шаге российского главы написал политик и обозреватель Рам Мадхав в материале для Indian Express.

Автор назвал Путина непоколебимым государственником и описал президента фразой «его можно любить или ненавидеть, но нельзя игнорировать». Он отметил, что Запад неоднократно пытался усмирить главу России: к примеру, тем, что в 2014 году приостановил участие Москвы в саммитах «Большой восьмерки». «Вместо того чтобы обратиться к Западу с мольбой, Путин объявил об окончательном выходе из группы», — говорится в материале.

Конфликт на Украине усилил напряженность в отношениях России и НАТО, что привело к жестким санкциям и попыткам изолировать Москву. «Однако три года спустя Путин по-прежнему остается занозой в плоти лидеров НАТО, которых раздражает его близость к таким странам как Китай и Индия», — добавил Мадхав.

Поездка Путина в Нью-Дели запомнится мощным посланием миру о конце эпохи гегемонии и подлинной многополярности, а также о нетерпимости к двойным стандартам в международных отношениях, заключил автор.

Президент России пробыл в Индии с 4 по 5 декабря. Среди прочего в ходе визита Путин провел переговоры с Моди, по окончании которых состоялся обмен подписанными документами.