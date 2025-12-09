Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:51, 9 декабря 2025Интернет и СМИ

Назван потрясший страны Запада шаг Путина

Indian Express: Визит Путина в Индию потряс некоторые западные страны
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди потряс некоторые западные столицы и послал им сигнал об окончании эпохи однополярного мира. Так об этом шаге российского главы написал политик и обозреватель Рам Мадхав в материале для Indian Express.

Автор назвал Путина непоколебимым государственником и описал президента фразой «его можно любить или ненавидеть, но нельзя игнорировать». Он отметил, что Запад неоднократно пытался усмирить главу России: к примеру, тем, что в 2014 году приостановил участие Москвы в саммитах «Большой восьмерки». «Вместо того чтобы обратиться к Западу с мольбой, Путин объявил об окончательном выходе из группы», — говорится в материале.

Конфликт на Украине усилил напряженность в отношениях России и НАТО, что привело к жестким санкциям и попыткам изолировать Москву. «Однако три года спустя Путин по-прежнему остается занозой в плоти лидеров НАТО, которых раздражает его близость к таким странам как Китай и Индия», — добавил Мадхав.

Материалы по теме:
Мировые лидеры съехались в Россию. Как участники БРИКС собрались противостоять Западу?
Мировые лидеры съехались в Россию.Как участники БРИКС собрались противостоять Западу?
24 октября 2024
«Не думаю, что мы в конце конфликта» Индия враждует с Китаем, дружит с США и помогает России. Чего она хочет добиться на Украине?
«Не думаю, что мы в конце конфликта»Индия враждует с Китаем, дружит с США и помогает России. Чего она хочет добиться на Украине?
10 марта 2025

Поездка Путина в Нью-Дели запомнится мощным посланием миру о конце эпохи гегемонии и подлинной многополярности, а также о нетерпимости к двойным стандартам в международных отношениях, заключил автор.

Президент России пробыл в Индии с 4 по 5 декабря. Среди прочего в ходе визита Путин провел переговоры с Моди, по окончании которых состоялся обмен подписанными документами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван потрясший страны Запада шаг Путина

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В Московском регионе ввели новые правила по прерыванию беременности

    Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти

    Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

    Саркози пожаловался на ад в тюрьме

    Раскрыто решение суда по осужденному второй раз пожизненно серийному маньяку Миргороду

    Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета

    ВС России в зоне СВО начали применять новый «Сварог»

    Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok