Названа доля современного вооружения ядерных сил России

Моисеев: Боеготовность ядерных сил России обеспечивает современное вооружение

Боеготовность стратегических ядерных сил России обеспечивает современное вооружение, уровень которого доведен до 100 процентов. Долю современных средств назвал главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев, передает ТАСС.

Он напомнил, что в составе Северного и Тихоокеанского флотов находятся элементы морской компоненты ядерной триады России — подлодки с баллистическими ракетами.

«Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведенным до 100 процентов. Данное оружие рассматривается в первую очередь как оружие сдерживания, гарант стратегической стабильности в мире», — сказал Моисеев в ходе выступления на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Главком подчеркнул, что наличие стратегических ядерных сил флота в этом регионе повышает меру ответственности всех сторон, включая те, которые идут «по пути создания напряженности».

В июне президент России Владимир Путин рассказал, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде России составляет 95 процентов.