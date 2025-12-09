Реклама

07:48, 9 декабря 2025

Названо число погибших от ударов ВСУ мирных россиян

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

За прошедшую неделю семь мирных жителей российских регионов погибли из-за ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще 58 человек, в их числе ребенок, получили ранения. Пишет ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

Наибольшее число пострадавших мирных жителей, по словам Мирошника, зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Донецкой народной республике (ДНР).

Чаще всего причиной гибели и ранений людей были атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые активно направлялись по жилым домам, коммерческим и социальным объектам, а также по транспорту.

Кроме того, Мирошник отмечает, что противник продолжает дистанционно минировать местность. Из-за чего также страдают мирные граждане.

Всего ВСУ за прошедшую неделю выпустили по российским регионам более 3,2 тысячи различных боеприпасов, заключил Мирошник.

Ранее губернатор Ростовской области рассказал о ночных попытках ВСУ атаковать регион. Под ударом БПЛА оказались шесть районов области.

