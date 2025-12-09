Реклама

18:32, 9 декабря 2025Забота о себе

Названы опасные причины мушек перед глазами

Офтальмолог Шкатова: Мушки перед глазами могут говорить об отслойке сетчатки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Летающие мушки и вспышки света перед глазами могут появляться не только по безобидным причинам, предупредила офтальмолог Алена Шкатова. Самые опасные из них врач назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Шкатова объяснила, что мушки могут появляться при близорукости, возрастных изменениях, проблемах с шейным отделом позвоночника. Обычно они не представляют серьезной опасности, однако нужно обратиться к специалисту при появлении некоторых симптомов: внезапного увеличения количества мушек, возникновения вспышек света, молний, затемнения, искажения формы предметов или же резкого ухудшения зрения.

Офтальмолог предупредила, что они могут говорить об опасных патологиях, таких как отслойка стекловидного тела, разрыв или отслойка сетчатки, а также кровоизлияние в стекловидное тело.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

В то же время врач добавила, что, как правило, плавающие полупрозрачные точки или нити, которые можно увидеть только на ярком однородном фоне, — это безопасное искажение зрения. Такие мушки появляются, когда при движении глаза стекловидное тело немного перемещается. В этот момент световые лучи отбрасывают тень на сетчатку, а человек воспринимает ее как плавающие точки или нити. «Эти помутнения особенно заметны при рассматривании светлых поверхностей, где наш зрачок сужается, увеличивая резкость изображения», — пояснила офтальмолог.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Петухова подсказала доступные продукты для зрения. По ее словам, поддержать здоровье глаз способны морковь, тыква, яблоки и шиповник.

