Названы самые необычные взятки в России

Генпрокурор РФ Гуцан: Необычными взятками были массажное кресло и матрас

В России самыми необычными взятками были массажное кресло, винный холодильный шкаф и ортопедический матрас. Об этом ТАСС рассказал генпрокурор страны Александр Гуцан.

По его словам, для коррупционеров нет ничего удивительного в такого рода подношениях, так как предметом подкупа служит все, что пользуется спросом. Среди них автомобили, часы, ювелирные украшения и различные услуги, в их числе скидки, туры, ремонт и строительство.

Генпрокурор отметил, что чаще всего взятки идут наличными деньгами, ее средний размер составляет 1 миллион рублей. В настоящее время уровень коррупции в стране превысил средний показатель за пять лет, добавил Гуцан.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области и мэра Иваново.