Силовые структуры
09:49, 9 декабря 2025Силовые структуры

Бывший российский мэр приехал в Москву с «решальщиками»

Экс-мэра Иваново Шаботинского задержали за махинации с капремонтом на ₽500 млн
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области и мэра Иваново, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По версии следствия, в период с 2020 по 2024 годы чиновник помогал некоторым фирмам получать контракты на проведение капремонта домов. При этом надлежащая проверка выполненных работ не проводилась. Для своего преступного плана экс-зампред правительства использовал начальников департамента жилищно-коммунального хозяйства — кандидатов на эту должность он подбирал таким образом, чтобы они помогали ему в схеме.

По такой схеме было заключено более 30 контрактов, их общая сумма составила свыше 500 миллионов рублей. Чиновник уже задержан. Решается вопрос о его аресте.

Как уточняет «Коммерсантъ», речь идет о мастере спорта по рукопашному бою Александре Шаботинском. Он был задержан в Москве, где пытался решить проблемы с сотрудниками правоохранительных органов при помощи «решальщиков».

Ранее прокурор сообщил, что по делу о взятках бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова проходят двенадцать человек.

