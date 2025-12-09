Реклама

09:15, 9 декабря 2025

Прокурор раскрыл новые подробности по делу бывшего мэра Красноярска

По делу экс-мэра Красноярска Логинова проходят 12 человек, в их числе чиновники
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Двенадцать человек проходят по делу о взятках бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Красноярского края Романа Тютюника.

По словам прокурора, среди фигурантов дела есть и чиновники. «Проверочные мероприятия проведены в целом не только в администрации Красноярска, но и на территории Красноярского края», — заверил он.

Об уголовном деле в отношении Логинова стало известно в начале июня. Бывшего мэра задержали в Красноярске и этапировали в Москву, где Басманный районный суд отправил его под стражу. Следствие полагает, что в период с 2018 по 2024 год Логинов, будучи чиновником городской администрации, получил взятку от директора одной из фирм. За это он обещал компании помощь в получении контрактов на ремонты городских дорог.

Ранее по этому делу допросили первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака.

