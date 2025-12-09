Реклама

Экономика
10:37, 9 декабря 2025Экономика

Российскому бизнесу стало не до командировок

«Ъ»: Число командировок по России и за рубеж рухнуло из-за проблем бизнеса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Senivpetro / Freepik

Число гостиничных бронирований по России для деловых туристов минувшей осенью, традиционно считающейся высоким деловым сезоном, заметно снизилось. Об этом со ссылкой на данные туроператоров на рынке делового туризма пишет «Коммерсантъ».

Для внутренних командировок падение составило семь процентов, а для зарубежных достигло 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитал туроператор на рынке делового туризма «Аэроклуб». В сервисе «Ракета» указали, что в целом спрос на командировки упал на шесть процентов.

Как правило, на осень приходится пик рабочих поездок, но из-за снижения деловой активности и перераспределения бюджетов многим компаниям стало не до командировок.

Другой причиной для сокращения трат стал рост стоимости путешествий с учетом суточных на 21 процент в годовом выражении. Отдельно авиабилеты для корпоративного сегмента выросли в цене на 17 процентов, железнодорожные — на 10 процентов, а трансферы — на 13 процентов.

Единственной растущей категорией размещения на рынке делового туризма стали квартиры и апартаменты. А вот спрос на гостиницы категорией от трех до пяти звезд упал более чем на десять процентов.

Лидерство по направлениям в зарубежных командировках сохраняет Китай. На него приходятся 39 процентов всех гостиничных бронирований. Однако и здесь число поездок упало на десять процентов. Для Казахстана снижение составило 22 процента, а для Узбекистана — 15 процентов.

Ранее сообщалось, что в ноябре российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей, который характеризует конъюнктуру в промышленности, вырос до 48,3 пункта, однако уже шестой месяц подряд находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует о стабильном спаде.

