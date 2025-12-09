Реклама

10:34, 9 декабря 2025Силовые структуры

ОПГ спрятала в машинах и жилых помещениях российского региона 70 килограммов золота

В Магаданской области ФСБ задержала участников ОПГ за незаконный оборот золота
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ЦОС ФСБ России

В Магаданской области сотрудники ФСБ задержали участников организованной преступной группировки (ОПГ), которые спрятали в машинах и жилых помещениях около 70 килограммов золота и серебра. Об этом пишет РИА Новости.

Члены ОПГ незаконно перевозили драгоценные металлы из Магаданской области в другие регионы страны. На территории региона они создали тайники, в которых прятали драгметаллы.

Ранее в Челябинской области по четыре года колонии дали двум россиянам, наладившим незаконную добычу золота в разных регионах страны.

