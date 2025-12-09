Оправдывающий террористов ради раскрутки своего канала россиянин выслушал приговор

Суд приговорил к 3,5 года мужчину за оправдание террористов в Telegram-канале

Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима уроженца Чечни Мансура Хаджиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который оправдывал террористов ради раскрутки своего Telegram-канала. Об этом пишет ТАСС.

Мужчину признали виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») УК РФ.

По данным агентства, защита обжалует решение в апелляции. При этом осужденный признал свою вину полностью.

По версии следствия, осужденный написал в Telegram комментарий, в котором призывал к оказанию помощи Киеву против безопасности России. Он также добавил шесть видео, в которых были публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправданию деятельности террористов.

На заседании Хаджиев, который работал грузчиком в одном из сетевых магазинов, заявил, что делал это не из-за идеологии, а чтобы поднять популярность своего канала в Telegram.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд заочно вынес приговор бывшему депутату Государственной Думы Илье Пономареву (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).