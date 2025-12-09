Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 9 декабря 2025Силовые структуры

Оправдывающий террористов ради раскрутки своего канала россиянин выслушал приговор

Суд приговорил к 3,5 года мужчину за оправдание террористов в Telegram-канале
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима уроженца Чечни Мансура Хаджиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который оправдывал террористов ради раскрутки своего Telegram-канала. Об этом пишет ТАСС.

Мужчину признали виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») УК РФ.

По данным агентства, защита обжалует решение в апелляции. При этом осужденный признал свою вину полностью.

По версии следствия, осужденный написал в Telegram комментарий, в котором призывал к оказанию помощи Киеву против безопасности России. Он также добавил шесть видео, в которых были публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправданию деятельности террористов.

На заседании Хаджиев, который работал грузчиком в одном из сетевых магазинов, заявил, что делал это не из-за идеологии, а чтобы поднять популярность своего канала в Telegram.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд заочно вынес приговор бывшему депутату Государственной Думы Илье Пономареву (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Владельцу модного клуба Петербурга вынесли приговор за расправу над членом ОПГ

    Бородин призвал Лепса и Киркорова пожертвовать гонорары на нужды СВО

    В Британии допустили крах мирного плана Трампа по Украине из-за Зеленского

    Саркози связал свое пожизненное заключение с визитом российского посла

    Зафиксировано неожиданное влияние потребления яиц на качество сна

    Российский подросток нашел подработку в мессенджере и попал под следствие

    Мстительная предпринимательница отравила дочь бывшего любовника малиной в шоколаде

    В сети восхитились внешностью 14-летнего сына Гуфа и Айзы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok