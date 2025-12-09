Реклама

02:19, 9 декабря 2025Россия

Освобождение Россией одного населенного пункта повлияет на ход всей СВО

Эксперт Киселев: Освобождение Россией Константиновки повлияет на ход всей СВО
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На ход всей специальной военной операции (СВО) очень серьезно повлияет освобождение российскими войсками Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в разговоре с ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, Киев уже оттянул часть сил и средств к Димитрову и Красноармейску. Однако Константиновка находится в низине и является одним из самых сложных участков СВО, потому что украинская армия окапывает центр города.

Если раньше, по словам эксперта, было сложно отправлять беспилотники, то на сегодняшний день данный вопрос практически решен.

Поэтому уничтожение константиновской группировки (ВСУ) очень серьезно повлияет на ход событий специальной военной операции и вообще в переломе всех действий, которые сегодня происходят на Донбассе

Виталий КиселевВоенный эксперт

В завершении эксперт добавил, что в освобождении Константиновки помогает не только то, что ВСУ оттянули серьезные силы и средства от Донбасса, но и российская северная группировка войск, которая идет на Волчанск. Бойцы этой группировки уже знатно «потрепали» противника.

Ранее стало известно, что для ВСУ усложняется ситуация в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

