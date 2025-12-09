Реклама

10:42, 9 декабря 2025

Пассажирский поезд протаранил автомобиль с человеком в России

Следовавший из Адлера в Санкт-Петербург пассажирский поезд сбил автомобиль
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал «Южная транспортная прокуратура»

В России пассажирский поезд сбил автомобиль с человеком внутри. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура в своем Telegram.

Инцидент произошел 9 декабря на перегоне станции Разъезд 103 километр — Цимлянская. Поезд №100, следовавший из Адлера в Санкт-Петербург по Северо-Кавказской железной дороге, протаранил легковой транспорт, кузов которого получил значительные повреждения. О пострадавших не сообщается.

На данный момент движение составов на проезде восстановлено. Сальская транспортная прокуратура проводит проверку и устанавливает причины происшествия.

Ранее подобный случай произошел в Алтайском крае — поезд также столкнулся с автомобилем. Пострадали два пассажира.

