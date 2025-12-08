В российском регионе поезд столкнулся с автомобилем

В Алтайском крае поезд столкнулся с авто, двух пассажиров спасти не удалось

В Алтайском крае поезд столкнулся с автомобилем, двух пассажиров спасти не удалось. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

В российском ведомстве отметили, что все произошло утром на железнодорожном переезде у станции Луговское. В легковой машине Honda Fit находились 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

На место выехали региональные следователи и полицейские.

До этого стало известно, что в Челябинской области пассажирский поезд врезался в мусоровоз.

Еще раньше стало известно о столкновении пассажирского автобуса и поезда в Хабаровске, в результате чего пострадали четыре человека.