Пенсии для одной категории россиян увеличат дважды в 2026 году

Депутат ГД Говырин: Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году

Пенсии бывшим военнослужащим в России увеличат дважды в 2026 году. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, передает РИА Новости.

По словам парламентария, в январе следующего года коэффициент денежного довольствия увеличится до 93,59 процента. Подчеркивается, что дополнительное повышение ожидается в октябре.

Военные пенсии рассчитывают, исходя из денежного довольствия военнослужащих.

