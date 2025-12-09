Реклама

03:58, 9 декабря 2025

Пенсии для одной категории россиян увеличат дважды в 2026 году

Депутат ГД Говырин: Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Пенсии бывшим военнослужащим в России увеличат дважды в 2026 году. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, передает РИА Новости.

По словам парламентария, в январе следующего года коэффициент денежного довольствия увеличится до 93,59 процента. Подчеркивается, что дополнительное повышение ожидается в октябре.

Военные пенсии рассчитывают, исходя из денежного довольствия военнослужащих.

Ранее правительство России одобрило новый порядок приема на работу женщин, у которых дети до трех лет. Согласно законодательной инициативе, работодатели больше не смогут устанавливать испытательный срок при их приеме на работу. Сегодня в силе еще остается льгота, действующая для матерей с детьми до 1,5 года.

