Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:01, 10 декабря 2025Спорт

Перешедшая под украинский флаг российская фигуристка показала фото в платье с декольте

Фигуристка Анастасия Шаботова показала фото в платье с откровенным декольте
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @shabotova_nastya_oly

Фигуристка Анастасия Шаботова на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поделилась фотографиями в черном обтягивающем платье с откровенным декольте.

Спортсменка опубликовала несколько снимков. Судя по геолокации, они сделаны в одном из ресторанов в центре Москвы.

8 июля 2019 года уроженка Москвы Шаботова, выступавшая на международных соревнованиях за Россию, перешла под украинский флаг. Она выиграла чемпионат страны и приняла участие в Олимпийских играх в Пекине. В феврале 2022 года фигуристка вернулась на родину и стала тренером.

В январе 2019-го широкий резонанс вызвали слова Шаботовой о том, что в сборной России, в частности в группе Этери Тутберидзе, употребляют допинг. Позже спортсменке пришлось оправдываться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине опровергли назначение Трампом дедлайна для подписания мирного плана

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Трамп обвинил конгрессвумен в заключении брака с братом и предложил ее выгнать

    Озвучены данные о ночных атаках Украины по территории России

    Стало известно о нарастающей истерике у ВСУ из-за ситуации в Северске

    Российские военные использовали военную хитрость для захода в Остаповское

    В США представили законопроект о выходе из НАТО

    Полковник рассказал об использовании ИИ в российской армии

    Перешедшая под украинский флаг российская фигуристка показала фото в платье с декольте

    Известная беременная актриса снялась топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok