Перешедшая под украинский флаг российская фигуристка показала фото в платье с декольте

Фигуристка Анастасия Шаботова на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поделилась фотографиями в черном обтягивающем платье с откровенным декольте.

Спортсменка опубликовала несколько снимков. Судя по геолокации, они сделаны в одном из ресторанов в центре Москвы.

8 июля 2019 года уроженка Москвы Шаботова, выступавшая на международных соревнованиях за Россию, перешла под украинский флаг. Она выиграла чемпионат страны и приняла участие в Олимпийских играх в Пекине. В феврале 2022 года фигуристка вернулась на родину и стала тренером.

В январе 2019-го широкий резонанс вызвали слова Шаботовой о том, что в сборной России, в частности в группе Этери Тутберидзе, употребляют допинг. Позже спортсменке пришлось оправдываться.