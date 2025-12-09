Реклама

Мир
15:55, 9 декабря 2025Мир

Песков одним словом отреагировал на интервью Трампа

Песков заявил, что пока не успел ознакомиться с интервью Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не ознакомился с интервью американского лидера Дональда Трампа журналу Politico. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп дал большое интервью изданию Politico, в котором он ответил на вопросы, касающиеся украинского кризиса, идеологических споров с Европой, отношений с Россией и конфликта с Венесуэлой.

В частности, глава Белого дома заявил, что Москва однозначно имеет сильную переговорную позицию, в отличие от Киева. Кроме того, он призвал провести выборы на Украине как можно скорее и посоветовал лидеру страны Владимиру Зеленскому взять себя в руки.

