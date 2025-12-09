Реклама

13:44, 9 декабря 2025Россия

Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина идет активно, получено беспрецедентное количество вопросов. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Значит, действительно, подготовка к прямой линии идет очень активно. Действительно, я бы, наверное, сказал, беспрецедентно большое количество вопросов мы получаем», — сказал он.

По словам представителя Кремля, ИИ-помощник обрабатывает массив запросов, однако проверяют обращения живые люди.

Ранее стало известно, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, начнется в 12:00 по московскому времени 19 декабря.

Дмитрий Песков до этого заявил, что интерес россиян к предстоящему мероприятию оценивается как высокий.

