Замглавы МИД Босацкий: Польша получила заверения от США по войскам

Вашингтон заверил Варшаву, что США не намерены выводить из республики американский контингент. Об этом в разговоре с TVP Info заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий.

По словам замглавы МИД, документ был передан и правительству, и канцелярии президента Польши. «То, в чем в данный момент нуждается Польша, это уверенность, что возможные различия взглядов европейцев и Соединенных Штатов не повлияют на нашу безопасность», — подчеркнул Босацкий.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявила, что НАТО вступила в период нестабильности из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа и будущих шагов его администрации. По словам политика, Польша нуждается в НАТО как в альянсе, доказавшем свою эффективность за годы существования.