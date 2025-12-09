Популярному блогеру удалят опухоль мозга

Спортивный блогер из США Тристан Джасс сообщил, что ему удалят опухоль мозга

Популярный спортивный блогер из США Тристан Джасс, публикующий видео о бакскетболе, сообщил, что ему проведут операцию по удалению опухоли мозга. Об этом пишет Dexerto.

По словам блогера, в 2019 году у него обнаружили в мозге небольшое новообразование. С тех пор Джасс регулярно проходил МРТ, чтобы следить за изменениями в опухоли. Однако после недавнего обследования врачи заявили, что обнаружили некие изменения, в связи с чем ему понадобилась операция.

«Буду честен, это довольно-таки страшно, но последние несколько недель я морально настраивался и теперь готов к битве», — написал спортсмен в X. Он также поблагодарил подписчиков за поддержку и выразил надежду на успешный исход операции.

