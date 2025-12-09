Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:19, 9 декабря 2025Интернет и СМИ

Популярному блогеру удалят опухоль мозга

Спортивный блогер из США Тристан Джасс сообщил, что ему удалят опухоль мозга
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Zhizhao Wu / Getty Images

Популярный спортивный блогер из США Тристан Джасс, публикующий видео о бакскетболе, сообщил, что ему проведут операцию по удалению опухоли мозга. Об этом пишет Dexerto.

По словам блогера, в 2019 году у него обнаружили в мозге небольшое новообразование. С тех пор Джасс регулярно проходил МРТ, чтобы следить за изменениями в опухоли. Однако после недавнего обследования врачи заявили, что обнаружили некие изменения, в связи с чем ему понадобилась операция.

«Буду честен, это довольно-таки страшно, но последние несколько недель я морально настраивался и теперь готов к битве», — написал спортсмен в X. Он также поблагодарил подписчиков за поддержку и выразил надежду на успешный исход операции.

Ранее известный британский теле- и радиоведущий Эдриан Чайлз заявил, что у него обнаружили рак кожи. Уточнялось, что у телезвезды нашли плоскоклеточную карциному и провели ему операцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван потрясший страны Запада шаг Путина

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В Московском регионе ввели новые правила по прерыванию беременности

    Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти

    Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

    Саркози пожаловался на ад в тюрьме

    Раскрыто решение суда по осужденному второй раз пожизненно серийному маньяку Миргороду

    Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета

    ВС России в зоне СВО начали применять новый «Сварог»

    Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok