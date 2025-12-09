Реклама

12:16, 9 декабря 2025Силовые структуры

После скандала срок полномочий Совета судей России предложили увеличить

ВС РФ: Срок полномочий органов судейского сообщества увеличат с 4 до 6 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru / Globallookpress.com

Пленум Верховного суда (ВС) России под руководством Игоря Краснова предложил увеличить на два года срок полномочий органов судейского сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о Совете судей России, советах судей субъектов, Высшей квалификационной коллегии судей, квалификационных коллегиях судей субъектов, Высшей экзаменационной комиссии и экзаменационных комиссиях субъектов. Предлагаемые изменения коснутся и высшего органа судейского сообщества — Всероссийского съезда судей, который будет созываться один раз в шесть лет, а не раз в четыре года, как сейчас. Законопроект, одобренный пленумом ВС, будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Недавно Совет судей потряс скандал, в центре которого оказался его бывший руководитель Виктор Момотов. Он подал в отставку после иска Генпрокуратуры об изъятии активов у аффилированных с ним лиц, владевших недвижимостью на девять миллиардов рублей, включая сеть отелей Marton в семи регионах России.

