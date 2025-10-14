Стало известно о реакции бывшего судьи Момотова на решение о конфискации его активов

Решение суда об изъятии активов экс-судьи Момотова вступает в силу немедленно

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов покинул здание Останкинского суда Москвы, не дождавшись оглашения решения по антикоррупционному иску Генпрокуратуры об изъятии у него активов стоимостью девять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как только судья удалился в совещательную комнату, Момотов также вышел из зала, чтобы посетить уборную, но так и не вернулся. Его адвокат Никита Филиппов выслушал решение. Оно по настоянию представителя Генпрокуратуры вступает в силу немедленно, чтобы исключить незаконное обогащение ответчика через подконтрольные ему фирмы.

Момотов заявлял суду, что все антикоррупционные проверки в отношении него не выявили никаких нарушений. Он отметил, что его приобретения были исключительно за счет заработной платы, что легко проверить. Экс-судья сначала не явился на заседание 14 октября, его адвокат заявил о плохом самочувствии, но позже Момотов все же приехал в суд.

Государству отойдут 100 объектов недвижимости, прежде всего сеть отелей Marton. С этого бизнеса Момотов регулярно получает доход.