Раскрыто состояние бывшего судьи Верховного суда России

Экс-судья Момотов не приехал в суд по иску ГП из-за состояния здоровья

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов не приехал на заседание в Останкинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Никита Филиппов.

По словам адвоката, его подзащитный остается в больнице.

Ранее сообщалось, что судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов помог деловому партнеру Андрею Марченко в афере с фиктивным участием в специальной военной операции (СВО). Марченко на два дня выехал на полигон, после чего стал числиться участником СВО, хотя сам по факту находился в Краснодаре. Ему помог человек, с которым его познакомил Момотов во время похода в горы.

О госпитализации Момотова стало известно в пятницу, 10 октября.

