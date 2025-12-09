Появились подробности после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

В Чебоксарах украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил жилой дом, людей из здания начали эвакуировать. Такие подробности об атаке в российском городе появились в Telegram-канале «Осторожно, новости».
Дрон попал по дому, расположенному на проспекте Ивана Яковлева №6 в столице Чувашии.
Выяснилось также, что в результате атаки оказались выбиты окна в соседнем доме, получили повреждения припаркованные автомобили.
Сейчас район в Чебоксарах, где ударил беспилотник, перекрыли сотрудники полиции. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Об атаке беспилотника на столицу Чувашии стало известно утром 9 декабря.
Жители Чебоксар рассказали, что в результате падения обломков дрона вспыхнул пожар, выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад в доме.
Власти региона пока не комментировали произошедшее.