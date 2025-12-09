Реклама

08:07, 9 декабря 2025Россия

Появились подробности после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

В Чебоксарах украинский БПЛА повредил жилой дом, людей из здания эвакуируют
Майя Назарова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Чебоксарах украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил жилой дом, людей из здания начали эвакуировать. Такие подробности об атаке в российском городе появились в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Дрон попал по дому, расположенному на проспекте Ивана Яковлева №6 в столице Чувашии.

Выяснилось также, что в результате атаки оказались выбиты окна в соседнем доме, получили повреждения припаркованные автомобили.

Сейчас район в Чебоксарах, где ударил беспилотник, перекрыли сотрудники полиции. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Об атаке беспилотника на столицу Чувашии стало известно утром 9 декабря.

Жители Чебоксар рассказали, что в результате падения обломков дрона вспыхнул пожар, выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад в доме.

Власти региона пока не комментировали произошедшее.

