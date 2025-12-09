Реклама

12:38, 9 декабря 2025Россия

Появились подробности об упавшем в российском регионе Ан-22

ТАСС: На борту упавшего в Ивановской области Ан-22 находились семь человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На борту упавшего в Ивановской области Ан-22 находились семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Информации о состоянии находившихся в самолете людей собеседник агентства не привел.

О крушении воздушного судна в российском регионе стало известно 9 декабря. Катастрофа произошла в Фурмановском районе области. К месту выдвинулись спасатели.

По данным ТАСС, катастрофа произошла в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета были обнаружены на воде. Отмечается, что борт совершал плановый облет после ремонта.

