Появились подробности об упавшем в российском регионе Ан-22

На борту упавшего в Ивановской области Ан-22 находились семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Информации о состоянии находившихся в самолете людей собеседник агентства не привел.
О крушении воздушного судна в российском регионе стало известно 9 декабря. Катастрофа произошла в Фурмановском районе области. К месту выдвинулись спасатели.
По данным ТАСС, катастрофа произошла в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета были обнаружены на воде. Отмечается, что борт совершал плановый облет после ремонта.