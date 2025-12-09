Реклама

Культура
15:58, 9 декабря 2025Культура

Психолог назвал главную ошибку Долиной

Психолог Кичаев: Высокомерие и самовлюбленность сыграли злую шутку с Долиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Высокомерие и самовлюбленность сыграли злую шутку с певицей Ларисой Долиной и стали ее большой ошибкой. Об этом заявил в беседе с «Царьградом» психолог и коуч Александр Кичаев.

«Вероятно, Долина стала слишком высокомерной и перестала считать себя частью народа — тех зрителей, ради которых работала. Высокомерие и самовлюбленность сыграли с ней злую шутку», — заявил Кичаев.

По словам психолога, карьера каждого творческого человека держится на трех китах — талант, популярность и репутация. Долина же сейчас, несмотря на свой талант и заработанную годами славу, теряет то, что труднее всего восстановить в глазах народа — доброе имя.

Как считает Кичаев, Долина решила, что ей все сойдет с рук, и не стала искать компромисс. Это ее большая ошибка. Когда певица поняла, что ситуация складывается не в ее пользу, она попыталась восстановить свою репутацию на телевидении в программе у Дмитрия Борисова, однако успеха это не принесло. Публика посчитала ее слезы неискренними, а высказывания — слишком осторожными. Кроме того, Долина так и не извинилась перед Полиной Лурье напрямую.

«Она рассчитывала на то, что у нее есть высокопоставленные поклонники, которые ей помогут, как это было раньше. И, по сути, она совершила большую ошибку. Она не стала искать компромисс, она решила, что и так сойдет», — считает психолог.

В итоге, заключил Кичаев, Долина потеряла не только деньги, но и самое главное для любого артиста — доверие слушателей.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров призвал не осуждать певицу Ларису Долину на фоне скандала с продажей ее квартиры. Певец заявил, что каждый человек может ошибиться.

Долина, попав под влияние мошенников, продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры 34-летняя предпринимательница, мать-одиночка Полина Лурье осталась без жилья и не получила деньги обратно.

