14:48, 9 декабря 2025Россия

Путин назвал настоящих героев

Путин вручил медали «Золотая звезда» и назвал бойцов СВО настоящими героями
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бойцы специальной военной операции (СВО) являются настоящими героями, так как воюют в крайне тяжелых условиях. Так их назвал президент России Владимир Путин после того, как вручил Героям России медали «Золотая Звезда», трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Как отметил глава государства, военные в зоне СВО сталкиваются с беспилотниками и самыми современными средствами поражения.

«Ну просто головы не поднять (из-за дронов — прим. «Ленты.ру»), а ребята воюют. Вот они и есть настоящие герои», — заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что российским военным в зону СВО отправили гладкоствольные ружья и особые боеприпасы к ним, специально созданные для борьбы против украинских беспилотных летательных аппаратов.

