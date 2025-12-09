Путин назвал настоящих героев

Путин вручил медали «Золотая звезда» и назвал бойцов СВО настоящими героями

Бойцы специальной военной операции (СВО) являются настоящими героями, так как воюют в крайне тяжелых условиях. Так их назвал президент России Владимир Путин после того, как вручил Героям России медали «Золотая Звезда», трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Как отметил глава государства, военные в зоне СВО сталкиваются с беспилотниками и самыми современными средствами поражения.

«Ну просто головы не поднять (из-за дронов — прим. «Ленты.ру»), а ребята воюют. Вот они и есть настоящие герои», — заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что российским военным в зону СВО отправили гладкоствольные ружья и особые боеприпасы к ним, специально созданные для борьбы против украинских беспилотных летательных аппаратов.