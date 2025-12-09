Реклама

16:00, 9 декабря 2025Россия

Путин назвал объединяющее россиян качество

Путин: Героев России объединяет готовность ставить интересы Родины превыше всего
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Синицын / POOL / РИА Новости

Герои России ставят интересы Родины превыше всего, заявил президент страны Владимир Путин. Главное качество, объединяющее россиян, совершивших героические поступки, он назвал во время церемонии награждения медалями «Золотая Звезда», передает РИА Новости.

«Воины, солдаты и офицеры, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, первопроходцы, покровители космоса, летчики, полярники, врачи, то есть и представители мирных профессий, совершившие героические поступки, всех их роднит готовность превыше всего ставить интересы родины», — отметил глава государства.

Президент добавил, что россияне гордятся своей страной и достижениями предков, и назвал это чувство воплощением духа и характера всего народа.

Отдельно Путин отметил героизм бойцов СВО, которые воюют в крайне тяжелых условиях, «не поднимая головы» (из-за дронов — прим. «Ленты.ру»).

