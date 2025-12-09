Путин отреагировал на проблему поддержки родившихся после смерти отцов на СВО детей

Президент России Владимир Путин отреагировал на проблему поддержки детей, родившихся после смерти отцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О необходимости оказать помощь он заявил на заседании Совета по правам человека (СПЧ), трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«[Про] обеспечение прав детей, которые родились после смерти их отца [на СВО]. Разумеется, все нужно обеспечить. Здесь и слов нет», — обозначил глава государства.

Путин поблагодарил участников заседания, которые поднимают проблемные вопросы. По итогам обсуждения президент поручил представить ему официальный отчет по ситуации, чтобы впоследствии поручить правительству России принять меры.

«Пожалуйста, оформите все как можно быстрее, я поручу правительству, администрации, сделать все, чтобы эти вопросы были решены», — заключил он.

Ранее Путин назвал безобразием выселение членов семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине из любого жилья. Глава государства призвал разобраться с каждым конкретным случаем.