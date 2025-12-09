Реклама

Россия
17:37, 9 декабря 2025Россия

Путин дал поручение по приему прибывших из-за рубежа детей в школы

Путин поддержал смену порядка приема в школы детей соотечественников
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поддержал идею скорректировать порядок приема в школы детей соотечественников, приехавших из-за рубежа, если для ребенка русский является родным языком. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляцию которого ведет Кремль в Telegram.

Изменить порядок приема в школы для русскоговорящих детей предложил глава СПЧ Валерий Фадеев. Он напомнил о случаях, когда таких несовершеннолетних не брали в школу из-за плохих результатов обязательных тестов.

Комментируя эту идею, Путин заявил, что не понимает, зачем сдавать экзамены детям соотечественников, приехавших в Россию на постоянное место жительства. «Они наши граждане уже, они же не мигранты. Мы о мигрантах думаем, чтобы там было все хорошо, но это люди, которые связали свою жизнь и судьбу своих детей с Россией. Какие экзамены-то?», — спросил президент.

По его словам, в случае необходимости нужно помогать таким детям в освоении тех или иных предметов. «Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», — поручил Путин.

Ранее общественный резонанс вызвали случаи с отказом принять в российские школы приехавших из-за рубежа русскоговорящих детей, не сдавших тесты про русскому языку. Так в ноябре 12-летняя девочка из Казахстана записала видеообращение, в котором рассказала, что не может продолжить обучение в Тобольске. По словам школьницы, сначала ее сообщили об успешном прохождении языкового теста, но позже решение пересмотрели.

Похожая скандальная история произошла со школьницей из Латвии, которую не хотели брать в московскую школу. Заявление о зачислении девочки во второй класс было несколько раз отклонено. Тогда родители отдали дочь на дополнительные занятия, однако, по версии комиссии, та не справилась даже с тестовыми заданиями. Когда в ситуацию вмешался департамент образования Москвы, на апелляции девочке удалось увеличить тестовые баллы еще на один дополнительный.

