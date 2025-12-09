Реклама

03:09, 9 декабря 2025Россия

Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2030 года

Екатерина Щербакова
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент России Владимир Путин 8 декабря 2025 года утвердил стратегию развития здравоохранения до 2030 года. Подписанный указ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Всего в документе 24 пункта в семи разделах, в их числе есть те, которые посвящены оценке состояния нацбезопасности в сфере охраны здоровья граждан, угрозам и вызовам в этой сфере, целям и приоритетным направлениям развития здравоохранения.

Исходя из документа, по планам к 2030 году увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, сократить потребление алкоголя в стране, увеличить долю отечественных лекарств, а также достичь уровня технологической независимости в сфере здравоохранения на 80 процентов.

Глава государства поручил правительству в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации новой стратегии.

Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе в 2026 году.

