Путин выразил соболезнования семье умершего посла России

Путин направил соболезнования семье умершего посла в КНДР Мацегоры

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье умершего посла в КНДР Александра Мацегоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин направил телеграмму соболезнований семье нашего посла», — отметил представитель Кремля.

Глава государства подчеркнул высочайший профессионализм дипломата и его неоценимый вклад в развитие отношений с Северной Кореей.

Посла России в КНДР Александра Мацегоры не стало 6 декабря. Дипломат занимал эту должность с 2024 года. За свои заслуги он был награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы, а также государственной наградой КНДР — орденом Дружбы I степени.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со случившимся.