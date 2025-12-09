Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 9 декабря 2025Мир

Путин выразил соболезнования семье умершего посла России

Путин направил соболезнования семье умершего посла в КНДР Мацегоры
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Александр Мацегора

Александр Мацегора. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье умершего посла в КНДР Александра Мацегоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин направил телеграмму соболезнований семье нашего посла», — отметил представитель Кремля.

Глава государства подчеркнул высочайший профессионализм дипломата и его неоценимый вклад в развитие отношений с Северной Кореей.

Посла России в КНДР Александра Мацегоры не стало 6 декабря. Дипломат занимал эту должность с 2024 года. За свои заслуги он был награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы, а также государственной наградой КНДР — орденом Дружбы I степени.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со случившимся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Трамп назвал страны Европы разлагающимися

    В российском регионе увидели снежные рулоны

    Назван один из самых недооцененных факторов сокращения жизни

    В России начали готовить к запуску простаивающий более 10 лет автозавод

    Лукашенко задался вопросом о визите к психиатру

    В США заявили о наличии у России козырей по Украине

    Трамп поделился реакцией украинцев на его мирное предложение

    Дерипаска предупредил Россию об угрозе проспать технологическую революцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok