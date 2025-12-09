Путин заявил о необходимости уравнять поддержку бойцов в зоне СВО и КТО

Путин: Боевые действия не отличаются что в зоне СВО, что в зоне КТО

Нет различий между боевыми действиями в зоне специальной военной операции (СВО) и в зоне контртеррористической операции (КТО). При назначении мер поддержки бойцам это нужно учитывать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Боевые действия не отличаются, что в зоне специальной военной операции, что в зоне КТО. Вот из этого надо исходить. Надо исходить из реалий, которые происходили в жизни в ходе боевых действий. Вот из этого надо исходить», — заявил российский лидер.

Владимир Путин добавил, что формальные вещи при этом не должны влиять на суть принимаемых решений в пользу бойцов, «которые себя не жалеют и защищают интерес России».

Ранее Путин назвал безобразием выселение членов семей участников специальной военной операции на Украине из любого жилья. Глава государства призвал разбираться с каждым конкретным случаем выселения членов семей бойцов СВО.

Также российский лидер заявил, что бойцы специальной военной операции являются настоящими героями, так как воюют в крайне тяжелых условиях. Как отметил глава государства, военные в зоне СВО сталкиваются с беспилотниками и самыми современными средствами поражения.