Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:08, 9 декабря 2025Бывший СССР

Ракетный удар по Печенежской дамбе в Харьковской области сняли с дронов

Опубликованы кадры объективного контроля ракетного удара по Печенежской дамбе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Удар из ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» по Печенежской дамбе в Харьковской области сняли с дронов. Кадры объективного контроля атаки на инфраструктурный объект публикует Telegram-канал «Изнанка».

«А вот и кадры объективного контроля прилетов РСЗО "Торнадо-С" по дамбе в районе населенного пункта Печенеги (Харьковская область)», — говорится в публикации.

На снятых с беспилотника кадрах видно, как ракетный снаряд бьет по дамбе, после чего над ней поднимаются клубы дыма, а часть дорожного полотна объекта обрушается.

О прилете по Печенежской дамбе стало известно 7 декабря. Глава одноименного поселкового совета Александр Гусаров сообщил о повреждении плотины, из-за которого движение транспорта по дамбе было прекращено.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван потрясший страны Запада шаг Путина

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В Московском регионе ввели новые правила по прерыванию беременности

    Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти

    Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

    Саркози пожаловался на ад в тюрьме

    Раскрыто решение суда по осужденному второй раз пожизненно серийному маньяку Миргороду

    Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета

    ВС России в зоне СВО начали применять новый «Сварог»

    Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok