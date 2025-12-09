Ракетный удар по Печенежской дамбе в Харьковской области сняли с дронов

Опубликованы кадры объективного контроля ракетного удара по Печенежской дамбе

Удар из ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» по Печенежской дамбе в Харьковской области сняли с дронов. Кадры объективного контроля атаки на инфраструктурный объект публикует Telegram-канал «Изнанка».

«А вот и кадры объективного контроля прилетов РСЗО "Торнадо-С" по дамбе в районе населенного пункта Печенеги (Харьковская область)», — говорится в публикации.

На снятых с беспилотника кадрах видно, как ракетный снаряд бьет по дамбе, после чего над ней поднимаются клубы дыма, а часть дорожного полотна объекта обрушается.

О прилете по Печенежской дамбе стало известно 7 декабря. Глава одноименного поселкового совета Александр Гусаров сообщил о повреждении плотины, из-за которого движение транспорта по дамбе было прекращено.