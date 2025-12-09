Реклама

Раскрыто возможное местонахождение обманувшего вкладчиков экс-депутата российского города

Обманувший вкладчиков экс-депутат Гольдман может быть в Мексике
Варвара Митина (редактор)

Фото: Jesus Trigo / Reuters

Обманувший тысячу вкладчиков на два миллиарда рублей бизнесмен и бывший депутат из Красноярска Роман Гольдман может быть в Мексике. Об этом пишет ТАСС.

Это следует из информации Интерпола. Гольдман находится в международном розыске с 2024 года. Расследование уголовного дела в отношении него в России завершено. Дело планируют передать в суд в 2026 году, рассказал начальник ГУ МВД по региону Александр Соловьев.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение более тысячи обманутых пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро вклад», который принадлежит Гольдману. Ущерб по делу превысил два миллиарда рублей.

Имущество экс-депутата арестовано. Оно оценивается в три миллиарда рублей.

