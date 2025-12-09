Раскрыты новые подробности об упавшем военно-транспортном самолете

Mash: Последний раз Ан-22 выходил на связь в 11:00

Последний раз экипаж разбившегося военно-транспортного Ан-22 выходил на связь в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Через несколько часов после выхода на связь самолет рухнул в Ивановской области.

О крушении воздушного судна в российском регионе стало известно 9 декабря. Катастрофа произошла в Фурмановском районе региона. К месту выдвинулись спасатели.

Отмечается, что катастрофа произошла в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета были обнаружены на воде. Отмечается, что борт совершал плановый облет после ремонта.