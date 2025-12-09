Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 9 декабря 2025Россия

Раскрыты новые подробности об упавшем военно-транспортном самолете

Mash: Последний раз Ан-22 выходил на связь в 11:00
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Последний раз экипаж разбившегося военно-транспортного Ан-22 выходил на связь в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Через несколько часов после выхода на связь самолет рухнул в Ивановской области.

О крушении воздушного судна в российском регионе стало известно 9 декабря. Катастрофа произошла в Фурмановском районе региона. К месту выдвинулись спасатели.

Отмечается, что катастрофа произошла в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета были обнаружены на воде. Отмечается, что борт совершал плановый облет после ремонта.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россиян предупредили об опасных способах облегчения острой боли в спине

    Путин назначил нового замглавы МИД

    В России высказались о ходе переговоров по Украине

    Мировой экономике спрогнозировали «эффект храповика»

    Упавший под Иваново военно-транспортный самолет «Антей» разрушился на части

    В Японии после мощного землетрясения зафиксировали 14 подземных толчков

    Минобороны России привело новые данные о крушении военно-транспортного самолета

    В Кремле ответили на слова Мерца о Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok