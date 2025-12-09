Реакция Путина на обращение на «ты» попала на видео

Путин столкнулся с обращением на «ты» сына Героя РФ Афанасьева и попал на видео

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» столкнулся с обращением на «ты» от сына Героя России Никиты Афанасьева, Артема (имя изменено). Реакция главы государства на необычную ситуацию попала на видео, кадры публикует Кремль в Telegram.

Ситуация с российским лидером произошла в Георгиевском зале Кремля.

Cудя по видео, глава государства предложил присутствовавшим на мероприятии Героям России, их детям, женам и вдовам встать для совместной фотографии. В этот момент Путин закашлялся, и стоявший рядом с ним мальчик громко пожелал президенту: «Будь здоров!» В ответ президент рассмеялся и с улыбкой поблагодарил ребенка.

Ранее сегодня Путин заявил, что бойцы специальной военной операции являются истинными героями, так как воюют в крайне тяжелых условиях.