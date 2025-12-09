Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:14, 9 декабря 2025Россия

Реакция Путина на обращение на «ты» попала на видео

Путин столкнулся с обращением на «ты» сына Героя РФ Афанасьева и попал на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» столкнулся с обращением на «ты» от сына Героя России Никиты Афанасьева, Артема (имя изменено). Реакция главы государства на необычную ситуацию попала на видео, кадры публикует Кремль в Telegram.

Ситуация с российским лидером произошла в Георгиевском зале Кремля.

Cудя по видео, глава государства предложил присутствовавшим на мероприятии Героям России, их детям, женам и вдовам встать для совместной фотографии. В этот момент Путин закашлялся, и стоявший рядом с ним мальчик громко пожелал президенту: «Будь здоров!» В ответ президент рассмеялся и с улыбкой поблагодарил ребенка.

Ранее сегодня Путин заявил, что бойцы специальной военной операции являются истинными героями, так как воюют в крайне тяжелых условиях.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Всплыли новые подробности сделки по продаже квартиры Долиной

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Назван лучший смартфон года

    Путин и Трамп вошли в пятерку самых влиятельных людей по версии Politico

    Зимняя куртка спасла туриста от ножевого ранения в США

    Россиянам раскрыли золотое правило для каждого приема пищи

    Гоблин оценил блокировку Roblox

    Фиктивная регистрация мигрантов обошлась российскому полицейскому в 15 лет свободы

    Директор Долиной пожаловался на угрозы расправой и травлю певицы

    Штаб-квартира «Турецкого потока» переедет из одной европейской страны в другую

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok