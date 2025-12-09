Реклама

13:27, 9 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных способах облегчения острой боли в спине

Невролог Аникина: Облегчать острую боль в спине с помощью горячего душа нельзя
Наталья Обрядина

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Марина Аникина предупредила россиян, какие способы облегчения острой боли в спине могут быть опасны. Их доктор перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

«Категорически нельзя воздействовать на зону боли в спине экстремальными температурами — охлаждением или нагреванием. То есть горячая ванна или душ, всевозможные согревающие или охлаждающие мази, компрессы, разогревающая физиотерапия — все это противопоказано. Это может усилить отек и воспаление», — предупредила Аникина.

Также, по ее словам, при острой боли в спине запрещены массаж и мануальная терапия. Доктор объяснила, что эти методы могут только ухудшить состояние человека.

Чтобы облегчить острую боль, которая сопровождается покраснением, повышением температуры или отеком, врач посоветовала принять однократную дозу обезболивающего и антигистаминные препараты. Лекарства, обычно применяемые при аллергии, помогут снизить отек и уменьшить давление на защемленный или сдавленный нерв, объяснила она.

«Если же боль в спине не проходит в течение трех суток, а наоборот, нарастает, необходимо как можно скорее обратиться к врачу и пройти обследование», — подчеркнула доктор.

Ранее невролог Сергей Чеблуков назвал лучшую позу для сна. По его словам, правильнее всего спать лежа на спине.

