Россиян успокоили в вопросе с красной икрой на Новый год

Патрушев: Дефицита красной икры на Новый год в России не будет

Всем жителям России хватит красной икры на новогодний стол, дефицита не будет. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер страны Дмитрий Патрушев.

Патрушев отметил, что в стране икры добывается в достаточном количестве и никаких проблем перед праздниками быть не должно.

До этого глава Росрыболовства Илья Шестаков уверял, что граждане не останутся без красной икры в новогодние праздники. Однако комментировать цены на деликатес он не стал. Отметил лишь то, что на фоне хорошей путины красная икра и рыба могут подешеветь к Новому году.

Ранее россиян призвали отказаться от покупки красной икры, в составе которой есть пищевая добавка Е-239. Этот консервант выделяет токсичные вещества и в целом запрещен для применения.