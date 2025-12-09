Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:27, 9 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали шесть сигнализирующих о смертельно опасном заболевании «красных флагов»

Врач Малышева заявила, что зуд и отеки могут быть признаками цирроза печени
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале шесть симптомов, которые могут сигнализировать о смертельно опасном заболевании — циррозе печени. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Симптомами цирроза печени Малышева назвала желтушность кожи и слизистых оболочек, отеки, сильный кожный зуд, боль в правом подреберье, потерю аппетита и резкую слабость. «Это все красные флаги, не пропустите их», — сказала россиянам медик.

Доктор также призвала тех, кто обнаружил у себя эти симптомы, обратиться к врачу.

Ранее Малышева перечислила продукты, из-за которых может вздуваться живот. К ним она отнесла фрукты, бобовые и молочные продукты, а также мучное. Врач призвала убрать их из рациона, если человек столкнулся с такой проблемой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Кремль озвучил две новые темы заседания Путина

    Кремль раскрыл график международных встреч Путина

    Раскрыты новые подробности об упавшем военно-транспортном самолете

    Выпуск продуктов питания в России упал

    В Кремле рассказали о множестве обращений детей на прямую линию Путина из-за игры Roblox

    В ЕС заявили о войне с США

    Раскрыты счета финансировавших террористов на 500 миллионов рублей россиян

    Появились подробности о цели полета разбившегося под Иваново Ан-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok