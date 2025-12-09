Россиянам назвали шесть сигнализирующих о смертельно опасном заболевании «красных флагов»

Врач Малышева заявила, что зуд и отеки могут быть признаками цирроза печени

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале шесть симптомов, которые могут сигнализировать о смертельно опасном заболевании — циррозе печени. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Симптомами цирроза печени Малышева назвала желтушность кожи и слизистых оболочек, отеки, сильный кожный зуд, боль в правом подреберье, потерю аппетита и резкую слабость. «Это все красные флаги, не пропустите их», — сказала россиянам медик.

Доктор также призвала тех, кто обнаружил у себя эти симптомы, обратиться к врачу.

Ранее Малышева перечислила продукты, из-за которых может вздуваться живот. К ним она отнесла фрукты, бобовые и молочные продукты, а также мучное. Врач призвала убрать их из рациона, если человек столкнулся с такой проблемой.