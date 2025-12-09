Россиянка жестоко расправилась с новорожденным сыном

В Петербурге возбудили дело против женщины за утопление новорожденного

В Петербурге возбудили дело против женщины за утопление новорожденного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, 8 декабря в квартире на улице Ушинского женщина поместила своего новорожденного сына в таз с водой и удерживала его там, лишив возможности дышать. В результате мальчик не выжил.

36-летняя женщина задержана, и ей предъявлено обвинение. Следователи осмотрели место преступления, назначили необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянка расправилась с восьмимесячной дочерью и спрятала ее тело.