Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:17, 9 декабря 2025Силовые структуры

Россиянка жестоко расправилась с новорожденным сыном

В Петербурге возбудили дело против женщины за утопление новорожденного
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура г. Санкт-Петербурга»

В Петербурге возбудили дело против женщины за утопление новорожденного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, 8 декабря в квартире на улице Ушинского женщина поместила своего новорожденного сына в таз с водой и удерживала его там, лишив возможности дышать. В результате мальчик не выжил.

36-летняя женщина задержана, и ей предъявлено обвинение. Следователи осмотрели место преступления, назначили необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянка расправилась с восьмимесячной дочерью и спрятала ее тело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    В российском регионе увидели снежные рулоны

    Назван один из самых недооцененных факторов сокращения жизни

    В России начали готовить к запуску простаивающий более 10 лет автозавод

    Лукашенко задался вопросом о визите к психиатру

    В США заявили о наличии у России козырей по Украине

    Трамп поделился реакцией украинцев на его мирное предложение

    Дерипаска предупредил Россию об угрозе проспать технологическую революцию

    Трамп дал совет Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok