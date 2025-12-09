Россиянка расправилась с восьмимесячной дочерью и спрятала ее тело

В Алтайском крае осудили женщину за убийство восьмимесячной дочери

В Алтайском крае осудили женщину за расправу над восьмимесячной дочерью. Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 5 августа жительница Рубцовского района в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома, из-за плача дочери нанесла ей несколько ударов тупым предметом по голове. Травмы, полученные девочкой, оказались несовместимы с жизнью.

Чтобы скрыть следы преступления, женщина спрятала ее в лесном массиве и на следующий день заявила в полицию об ее исчезновении. В результате проведенных оперативно-следственных действий следователи СК и сотрудники полиции оперативно раскрыли преступление и задержали подозреваемую.

Суд приговорил ее к 15 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось о раскрытии деталей допроса расправившегося с первоклассником и его матерью в подмосковном ЖК мужчины.

