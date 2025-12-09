Российский боец в открытом поле отвлек на себя и уничтожил дрон ВСУ

Российский боец отвлек на себя и сбил дрон ВСУ, остановив атаку на «Нона-СВК»

Старший наводчик самоходно-артиллерийской батареи российских Вооруженных сил гвардии сержант Василий С. вышел на открытую местность для отвлечения и уничтожения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым враг пытался атаковать самоходное орудие 2С23 «Нона-СВК», пишут РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Солдат бы на дежурстве в районе дислокации батареи и как только обнаружил в воздухе вражеский беспилотник, начал решительно действовать. После выхода на открытую местность, на расстоянии менее 50 метров он произвел несколько точных выстрелов из штатного стрелкового оружия. Украинский дрон был уничтожен в воздухе.

Сержант незамедлительно доложил командованию о случившемся, подразделение в свою очередь незамедлительно сменило позицию.

Ранее российские штурмовики вынудили бойцов ВСУ сбежать с поля боя в селе Ровное Донецкой народной республики (ДНР.