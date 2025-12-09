Реклама

Силовые структуры
10:42, 9 декабря 2025

Сбыт недоброкачественных импортных лекарств на 200 миллионов пресекли в России

Полиция задержала подозреваемых в сбыте недоброкачественных импортных лекарств
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом фальсифицированных лекарств, медицинских изделий и БАДов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны семь человек, подозреваемых в незаконном ввозе и продаже незарегистрированной продукции. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При обысках изъято более 600 упаковок фальшивых лекарств, деньги и техника.

По версии следствия, с 2022 года злоумышленники продавали товары через интернет-площадки, а передачу организовывали через пункты выдачи в Красногорске и на станциях московского метро. Предварительный ущерб превышает 200 миллионов рублей.

Ранее полиция задержала аферистов, похитивших более 200 миллионов рублей у жителей 78 регионов.

