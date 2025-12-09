Составлен портрет российского путешественника в 2025 году

Больше всего перелетов в 2025 году совершали россияне в возрасте 35-39 лет

Аналитики сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет» составили портрет российского путешественника в 2025 году. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты выяснили, что гендерный баланс туристов оказался идеально ровным: женщины и мужчины разделили доли в 50 процентов. В источнике также говорится, что больше всего перелетов в 2025 году совершали россияне в возрасте 35-39 лет. Самому молодому пассажиру было восемь дней, а самому старшему — 97 лет.

Чаще всего россияне отправлялись в путешествия из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани, а средние затраты на внутренние рейсы составили 10,1 тысячи рублей с человека за билет в одну сторону. На международные рейсы билеты стоили дороже — в среднем 22,4 тысячи рублей.

Ранее представители этого же сервиса рассказали, что каждый четвертый россиянин признался в готовности променять семейное новогоднее застолье на путешествие, если бы оно стоило дешевле. Еще 22 процента соотечественников были бы готовы уехать в теплую страну, если бы у них было больше свободного времени.

