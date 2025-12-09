Спецслужбы Белоруссии установили личность оператора залетевшего из Литвы дрона

Вольфович: Установлена личность человека, запускавшего упавший в Гродно дрон

Спецслужбы Белоруссии установили личность человека, запускавшего дрон, который залетел на территорию республики из Литвы и упал в Гродно. Об этом сообщил секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, передает ТАСС.

«Человек, который запускал беспилотник, также вскрыт по камерам, идет поиск этого оператора беспилотника», — заявил чиновник.

Он добавил, что полетное задание дрона включало в себя полет над Белоруссией и падение на территории Польши, что было чревато политическим скандалом.

Ранее МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы беспилотным летательным аппаратом. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что беспилотник самолетного типа вылетел с территории прибалтийской республики.