17:55, 9 декабря 2025Бывший СССР

Спецслужбы Белоруссии установили личность оператора залетевшего из Литвы дрона

Вольфович: Установлена личность человека, запускавшего упавший в Гродно дрон
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Спецслужбы Белоруссии установили личность человека, запускавшего дрон, который залетел на территорию республики из Литвы и упал в Гродно. Об этом сообщил секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, передает ТАСС.

«Человек, который запускал беспилотник, также вскрыт по камерам, идет поиск этого оператора беспилотника», — заявил чиновник.

Он добавил, что полетное задание дрона включало в себя полет над Белоруссией и падение на территории Польши, что было чревато политическим скандалом.

Ранее МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы беспилотным летательным аппаратом. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что беспилотник самолетного типа вылетел с территории прибалтийской республики.

