Способность США заставить Зеленского отвернуться от Европы оценили

Политолог Журавлев: США могут заставить Зеленского отвернуться от Европы

Теоретически США могли бы заставить президента Украины Владимира Зеленского отвернуться от Европы, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, ценой этого стали бы гарантии безопасности лично Зеленскому.

«Все возможно теоретически. Практически — я не знаю. Конечно, Зеленский мог бы продать Европу, но вряд ли он сделает это просто так. Разве что американцы предложат ему что-то такое, что не могут предложить европейцы, — гарантируют безопасность», — предположил политолог.

По его словам, предложения по урегулированию от США сейчас намного лучше европейских, зато именно европейские партнеры готовы оберегать лично Зеленского, что может стать актуальным после проведения выборов на Украине.

«В случае проигрыша в войне, Зеленский ответит за все. И не так важно, каких взглядов будет придерживаться новое политическое руководство Украины — всю вину, ответственность в любом случае переложат на бывшего президента. США могли бы предложить его эвакуировать, но важно не просто эвакуировать, а не отдавать. Это может предложить, например, Великобритания. А вот президент США Дональд Трамп слишком непредсказуем», — сказал Журавлев.

Ранее сообщалось, что США якобы пытаются оторвать президента Владимира Зеленского от союзников из Евросоюза, чтобы еще сильнее давить на него. Предполагается, что сейчас Зеленский не может принимать решения по переговорам без консультаций с европейскими партнерами.