Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:10, 9 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Способность США заставить Зеленского отвернуться от Европы оценили

Политолог Журавлев: США могут заставить Зеленского отвернуться от Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Francesco Fotia / Reuters

Теоретически США могли бы заставить президента Украины Владимира Зеленского отвернуться от Европы, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, ценой этого стали бы гарантии безопасности лично Зеленскому.

«Все возможно теоретически. Практически — я не знаю. Конечно, Зеленский мог бы продать Европу, но вряд ли он сделает это просто так. Разве что американцы предложат ему что-то такое, что не могут предложить европейцы, — гарантируют безопасность», — предположил политолог.

По его словам, предложения по урегулированию от США сейчас намного лучше европейских, зато именно европейские партнеры готовы оберегать лично Зеленского, что может стать актуальным после проведения выборов на Украине.

«В случае проигрыша в войне, Зеленский ответит за все. И не так важно, каких взглядов будет придерживаться новое политическое руководство Украины — всю вину, ответственность в любом случае переложат на бывшего президента. США могли бы предложить его эвакуировать, но важно не просто эвакуировать, а не отдавать. Это может предложить, например, Великобритания. А вот президент США Дональд Трамп слишком непредсказуем», — сказал Журавлев.

Ранее сообщалось, что США якобы пытаются оторвать президента Владимира Зеленского от союзников из Евросоюза, чтобы еще сильнее давить на него. Предполагается, что сейчас Зеленский не может принимать решения по переговорам без консультаций с европейскими партнерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Раскрыты новые подробности об упавшем военно-транспортном самолете

    Выпуск продуктов питания в России упал

    В Кремле рассказали о множестве обращений детей на прямую линию Путина из-за игры Roblox

    В ЕС заявили о войне с США

    Раскрыты счета финансировавших террористов на 500 миллионов рублей россиян

    Появились подробности о цели полета разбившегося под Иваново Ан-22

    Найдены фрагменты упавшего под Иваново Ан-22

    НАК рассказал о количестве задержанных боевиков и их пособников в 2025 году в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok