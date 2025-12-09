Стал известен скрытый фактор удвоения риска эпилепсии

AES: Депрессия повышает риск эпилепсии в 2,4 раза

Депрессия более чем в два раза повышает риск развития эпилепсии, а уже после постановки диагноза делает лечение приступов менее успешным. К таким выводам пришли две независимые группы исследователей, представившие свои результаты на ежегодной конференции Американского общества эпилептологов (AES) в Атланте.

В первом анализе ученые объединили данные восьми предыдущих исследований и подтвердили: у людей с депрессией риск эпилепсии повышен примерно в 2,4 раза. Два крупных проекта с участием более 11 тысяч человек показали ту же тенденцию. По словам авторов, речь идет не о прямой причинной связи, а о возможных общих механизмах — нарушениях работы мозговых сетей, воспалительных процессах, стрессовых реакциях и расстройствах сна.

Во втором исследовании проанализировали данные более 90 тысяч пациентов с недавно выявленной эпилепсией. Оказалось, что люди с депрессией на 40 процентов чаще не получают достаточного эффекта от первой противосудорожной терапии — им приходится менять препарат, прекращать его прием или добавлять новые средства. Кроме того, эта группа чаще сталкивалась с тревожностью, нарушениями сна, психозами, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

Авторы подчеркивают: выявленные взаимосвязи указывают на необходимость более раннего выявления депрессии и тесного сотрудничества неврологов и психиатров. Интегрированный подход может повысить эффективность лечения и улучшить долгосрочные прогнозы для пациентов.

