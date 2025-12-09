Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:58, 9 декабря 2025Наука и техника

Стал известен скрытый фактор удвоения риска эпилепсии

AES: Депрессия повышает риск эпилепсии в 2,4 раза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: My Ocean Production / Shutterstock / Fotodom

Депрессия более чем в два раза повышает риск развития эпилепсии, а уже после постановки диагноза делает лечение приступов менее успешным. К таким выводам пришли две независимые группы исследователей, представившие свои результаты на ежегодной конференции Американского общества эпилептологов (AES) в Атланте.

В первом анализе ученые объединили данные восьми предыдущих исследований и подтвердили: у людей с депрессией риск эпилепсии повышен примерно в 2,4 раза. Два крупных проекта с участием более 11 тысяч человек показали ту же тенденцию. По словам авторов, речь идет не о прямой причинной связи, а о возможных общих механизмах — нарушениях работы мозговых сетей, воспалительных процессах, стрессовых реакциях и расстройствах сна.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Во втором исследовании проанализировали данные более 90 тысяч пациентов с недавно выявленной эпилепсией. Оказалось, что люди с депрессией на 40 процентов чаще не получают достаточного эффекта от первой противосудорожной терапии — им приходится менять препарат, прекращать его прием или добавлять новые средства. Кроме того, эта группа чаще сталкивалась с тревожностью, нарушениями сна, психозами, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

Авторы подчеркивают: выявленные взаимосвязи указывают на необходимость более раннего выявления депрессии и тесного сотрудничества неврологов и психиатров. Интегрированный подход может повысить эффективность лечения и улучшить долгосрочные прогнозы для пациентов.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление орехов связано с более низким риском депрессивных симптомов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Путин наградил испытавшего гиперзвуковой «Кинжал» летчика

    Путин рассмотрит списки на помилование

    Россиянин впал в кому во время отпуска в Турции и не выжил

    Домашний кот сбежал от хозяина и пять месяцев выживал в горах

    Появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке

    Путин дал поручение по приему прибывших из-за рубежа детей в школы

    Путин отреагировал на проблему поддержки родившихся после смерти отцов на СВО детей

    В России высказались о закопавшей миллиарды евро в ядерную яму Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok