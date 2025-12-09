ТАСС: Значимый узел обороны ВСУ взят в Днепропетровской области

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) взяли важный узел обороны украинских войск Остаповское в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Противник в боях за населенный пункт Остаповское потерял свыше роты живой силы и свыше 10 единиц техники», — передает источник агентства.

Отмечается, что последующим должно стать взятие населенного пункта Андреевка к северу от Остаповского, гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нем изолирован из-за уничтожения моста.

Как отметили в Министерстве обороны, Остаповское заняли подразделения российской группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад и двух полков ВСУ.